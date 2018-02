Forte aumento persone scomparse, sono 52.990

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - In forte aumento le persone scomparse in Italia: sono 52.990 dal 1974 al 31 dicembre 2017 (9.380 italiani e 43.610 stranieri). Rispetto al 31 dicembre 2016 si registra una crescita del 21%. Sono i numeri dell'ultima relazione del commissario straordinario del governo per le persone scomparse, presentata oggi al Viminale dal prefetto Vittorio Piscitelli e dal sottosegretario all'Interno, Domenico Manzione. "Si tratta - ha spiegato Manzione - di un dato strutturale ed in continua crescita, in parte legato ai significativi aumenti dei flussi migratori, con persone per le quali l'Italia non è la destinazione finale e quindi si perdono per strada". E la grande maggioranza degli scomparsi sono infatti minori stranieri (38.049) che, una volta identificati, fanno perdere le proprie tracce, allontanandosi dalle strutture di accoglienza. La relazione fa registrare anche un aumento delle denunce di scomparsa, che sono 211.219 (22.109 rispetto al 31 dicembre 2016) e di persone rintracciate (158.229).