Uccide ex moglie e poi si suicida a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 13 FEB - Ha ucciso la ex moglie con un'arma da taglio poi si è tolto la vita. E' questa l'ipotesi dei carabinieri dopo il rinvenimento stamani in uno studio dentistico a Livorno, in piazza Attias, dei due cadaveri. A trovare il cadavere della donna, 45 anni, è stato l'attuale compagno: preoccupato perchè non rispondeva al telefono, è andato nello studio dove la donna lavorava come assistente. Sono poi intervenuti i carabinieri che hanno rinvenuto il corpo senza vita dell'ex marito in un bagno dello studio.