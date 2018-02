Cipro: Alfano incontra Cavusoglu su caso piattaforma Eni

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - L'Italia si aspetta una "soluzione condivisa nel rispetto del diritto internazionale e nell'interesse sia dell'Eni, sia dei Paesi della regione, sia delle due comunita' cipriote". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano al collega turco Mevlut Cavusoglu, incontrato oggi in Kuwait a margine della ministeriale anti-Isis. I due - riferisce la Farnesina - hanno concordato sulla necessità di tenere conto dei rispettivi interessi nazionali e delle preoccupazioni dei rispettivi governi. Cio' - si aggiunge - anche allo scopo di preservare il necessario clima di fiducia per possibili ulteriori progetti in campo energetico, oltre a quelli in essere. L'incontro fa seguito ad un colloquio telefonico intercorso tra i due ministri ieri mattina, durante il quale Alfano aveva già sollevato la questione della piattaforma SAIPEM 12000.