(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Un clochard di 60 anni è stato portato all'ospedale San Carlo in gravissime condizioni dopo essere stato picchiato da un italiano di 46 anni in via Marghera a Milano. I due stavano discutendo quando l'uomo ha colpito il senzatetto che è caduto sbattendo la testa a terra e ha perso i sensi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e il 118 che ha portato il sessantenne al San Carlo in arresto cardiaco. Intubato con un sospetto trauma cranico, è in prognosi riservata. L'aggressore è stato invece portato per delle lievi contusioni all'Humanitas. I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto è successo.