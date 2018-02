Maltempo: nevica in Sardegna, allerta Protezione civile

(ANSA) - CAGLIARI, 13 FEB - Allerta meteo in Sardegna per nevicate e gelate. Imbiancati già da questa mattina alcuni centri dell'isola, in particolare a Fonni, Desulo e Gavoi, nel nuorese, mentre nell'area di Tempio Pausania, in Gallura, la neve si è affacciata intorno alle 8 per poi scomparire del tutto. La situazione potrebbe presto peggiorare: la Protezione civile regionale ha infatti diramato un bollettino di allerta meteo. "Si comunica che a partire dalle ore 18 di oggi e sino alle 15 del 14 sono possibili delle nevicate al di sopra dei 700 metri - si legge nell'avviso - Il fenomeno sarà più probabile nella prima parte della giornata di domani e interesserà maggiormente la parte centro-settentrionale della Sardegna. A partire dal pomeriggio i fenomeni saranno in forte attenuazione". La Protezione civile consiglia "massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale". Su questo fronte, lungo la statale 389 e sull'altopiano di Campeda, sulla 131, i mezzi Anas sono in costante movimento e stanno spargendo sale sui valichi innevati. Al momento le strade si percorrono senza difficoltà. Rimane l'obbligo di avere pneumatici invernali o catene a bordo. A Fonni e Desulo ha iniziato a nevicare a mezzogiorno e a Gavoi sono già presenti cinque centimetri di manto bianco. La Provinciale 7 Fonni-Desulo è ancora praticabile ma nelle prossime ore potrebbero registrarsi disagi all'altezza del passo di Tascusì. Secondo le previsioni fornite dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu domani si potrebbero registrare nevicate a 6-700 metri nella parte centro orientale dell'isola e sull'altopiano di Campeda. Nelle zone pianeggiati e costiere le temperature massime si assesteranno tra gli 8 e i 10 gradi, all'interno invece scenderanno tra i 2 e i 4. Da giovedì le condizioni meteo miglioreranno. (ANSA).