Terremoto: firmato accordo per recupero Basilica Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 13 FEB - È stato siglato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'accordo per avviare il complesso intervento di recupero, restauro e ripristino della Basilica di San Benedetto, a Norcia, quasi completamente crollata per il terremoto del 2016. Sarà un concorso internazionale di progettazione a decretare la migliore proposta per la ricostruzione, coerentemente con le premesse metodologiche e tecniche definite nel progetto preliminare elaborato dal Ministero dei beni culturali. Firmatari del protocollo, la commissaria straordinaria per la ricostruzione, Paola De Micheli, la segretaria generale del Mibact, Carla Di Francesco, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, l'arcivescovo della diocesi, monsignor Renato Boccardo e il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Nel corso della redazione del progetto preliminare è previsto il coinvolgimento e il confronto con una commissione presieduta dal professor Antonio Paolucci.