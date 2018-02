Migranti:master universitario gratis per manager accoglienza

(ANSA) - GENOVA, 13 FEB - Un master universitario gratuito per formare responsabili di struttura per l'accoglienza di rifugiati richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Lo organizza l'Università di Genova ed è interamente finanziato dalla Regione Liguria con fondi Ue. La domanda di ammissione va presentata entro il prossimo 30 aprile 2018. Al Master sono ammessi giovani e adulti in cerca di occupazione e occupati in possesso di laurea in Antropologia Culturale e Etnologia, Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale, Psicologia, Relazioni Internazionali, Scienze Cognitive, Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo, Servizio Sociale e Politiche Sociali. "Il master - spiegano in ateneo - risponde alla necessità di formare operatori con ruoli di responsabilità che abbiano la capacità di programmare e organizzare il lavoro delle strutture di accoglienza dei rifugiati".