(ANSA) - BRUXELLES, 13 FEB - "Non c'è indicazione di un cambio nella generale tendenza in calo" degli arrivi di migranti in Italia "iniziata nell'estate 2017". Così Frontex rispondendo all'ANSA. "Il numero dei migranti irregolari arrivati in Italia a dicembre 2017 - spiegano - era stato il più basso in tre anni. I numeri sono lievemente risaliti a gennaio 2018, restando però in linea con i dati di gennaio 2017. Dopo il lieve rialzo di gennaio, il numero è sprofondato a 249 nei primi 12 giorni di febbraio, - 95% rispetto ai primi 12 giorni di febbraio 2017".