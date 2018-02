'Continua l'impegno militare contro l'Isis'

(ANSA) - KUWAIT CITY, 13 FEB - "La Coalizione continuerà a perseguire i propri impegni militari in Iraq e Siria, e il comando a Tampa (in Usa, ndr) continuerà a sostenere gli sforzi nella regione per mettere in sicurezza e stabilizzare le aree liberate al fine di garantire nel tempo i nostri significativi successi contro l'Isis". E' quanto si legge nel comunicato finale dei 75 Paesi membri della Coalizione contro lo Stato islamico. "Il nostro lavoro non è finito: l'Isis rimane una seria minaccia alla stabilità della regione e alla nostra comune sicurezza".