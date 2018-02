Aghi nei sedili del bus per pungere i passeggeri: denunciato un portantino

Si sedeva nelle ultime file dell’autobus che lo avrebbe riportato a casa dopo il turno di lavoro e, senza dare nell’occhio, infilava aghi di siringhe nei sedili. Un’operazione effettuata più volte sempre su bus della stessa tratta e presumibilmente con l’obiettivo di pungere ignari passeggeri. Ma l’uomo, un portantino di 58 anni che lavora all’ospedale Casilino di Roma, è stato scoperto dai carabinieri che lo hanno denunciato per lesioni personali aggravate.

«Sono stato io, non so perchè l’ho fatto. Sono stato uno stupido» avrebbe detto ai carabinieri della stazione di Subiaco che lo hanno rintracciato. L’uomo è stato inquadrato dalle telecamere di sicurezza degli autobus mentre conficcava alcuni aghi nascondendoli nei sedili. In un video diffuso oggi si vede infilarne uno sullo schienale del sedile davanti a quello in cui era seduto.

Le indagini sono scattate a dicembre dopo la segnalazione di alcuni autisti della tratta Roma Ponte Mammolo-Subiaco che avevano ritrovato alcuni aghi. Nello stesso periodo un uomo che risiede in provincia di Roma ha denunciato di essere stato punto ed è tuttora sottoposto a profilassi sanitaria per accertare se sia stato infettato. Per rintracciare il responsabile i carabinieri hanno effettuato servizi in borghese sui bus di quella tratta utilizzata del portantino per andare e tornare da casa. Quando è stato individuato il 58enne aveva nella giacca 9 aghi. Durante le perquisizioni nella sua casa e nello spogliatoio dell’ospedale, delegate della procura di Tivoli, sono stati trovati altri aghi da siringa e aghi cannula a farfalla. Sono in corso accertamenti per verificare l’eventuale presenza di agenti infettivi. Sarebbero 5 al momento gli episodi accertati con un unico passeggero ferito. Non è escluso, però, che la lista possa allungarsi con altre persone che potrebbero non aver ancora presentato denuncia.

E la presidente di Cotral, Amalia Colaceci ha voluto «ringraziare personalmente i carabinieri della Stazione di Subiaco per la professionalità e la celerità con cui hanno individuato l’uomo». «Questa è una risposta significativa e concreta a degli episodi che ci hanno preoccupato molto e su cui fin da subito l’azienda ha posto la massima attenzione - ha sottolineato -. La positiva conclusione delle indagini ci permette anche di constatare l’efficacia dei sistemi di videosorveglianza di bordo dei nuovi bus, strumento indispensabile per la sicurezza dei nostri passeggeri».