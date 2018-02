Uno studente spara in un liceo. Per i media ci sono almeno 3 morti e 50 feriti

Ci sarebbero almeno tre morti, secondo la Abc, in seguito a una sparatoria in un liceo A Parkland, in Florida. Anche altri media, tra cui la Cbs, riportano di alcune vittime e almeno 50 feriti.

L’autore della sparatoria -uno studente, o ex studente, problematico di 20 anni, Nicholas Cruz - ha aperto il fuoco sugli studenti della Marjory Stoneman Douglas High School con il volto coperto da una maschera a gas. Una delle vittime sarebbe una professoressa raggiunta dai colpi del killer mentre con il suo corpo proteggeva uno degli studenti. Il sospetto sparatore, che aveva contatti su internet con gruppi dove vi insegna a costruire bombe artigianali, è stato catturato a poco distanza dalla scuola oggetti dell'attacco.

Sono almeno 19 le scuole americane in cui dall’inizio dell’anno si è verificata una sparatoria. I dati sono quelli di Everytown For Gun Safety, associazione che si batte per un maggior controllo sulla vendita delle armi da fuoco. L’episodio più grave finora era stato quello del 23 gennaio scorso quando uno studente di 15 anni in un liceo del Kentucky uccise due altri studenti ferendone altri 20.

«Nessun bambino, nessun insegnante o qualunque altra persona dovrebbe mai sentirsi insicuro in una scuola americana": lo ha twittato Donald Trump, esprimendo le sue condoglianze alle vittime «della terribile sparatoria in Florida».