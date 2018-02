Treno deragliato, i passeggeri chiamarono: "Fermate il mondo"

Arriva alle 6.57 la prima telefonata al 112 dei passeggeri del treno 10452 da Cremona a Milano che è appena deragliato vicino a Pioltello, nel milanese. Sono terrorizzati e increduli dello spettacolo che hanno davanti nelle chiamate, agli atti dell’inchiesta, fatte sentire dal TG3. «E' emergenza qua - spiegano agli operatori del numero unico di emergenza - c'è il treno. Sta andando fuori strada. Deragliato. Siamo più o meno a Pioltello».

Lo spettacolo che descrivono fa subito capire la gravità della situazione. «Le carrozze davanti - raccontano - sono deragliate. Il treno è spezzato a metà». E poi l’esortazione: «Dobbiamo uscire ragazzi!». «Ci sono tre carrozze e una addirittura è accartocciata su un palo. Tutta schiacciata" aggiungono.

La loro preoccupazione è che possa arrivare un altro treno e li travolga. Per questo alle 6.59 arriva al 112 un’altra chiamata, che più che una chiamata è un appello: «fermate il mondo». «Fermate tutto. Fermate il mondo - supplica un viaggiatore -, perchè se arriva giù un treno a manetta qua ci distrugge». «Fermate, fermate i treni in arrivo!» ripete dopo che l’operatore gli assicura: «stiamo arrivando».

La situazione è difficile. Anche capire esattamente a che altezza il treno sia uscito dai binari non è semplice. E intanto gli operatori cercano di sapere se ci sono feriti, quanti sono e anche se qualcuno ha perso la vita. «Purtroppo c'è una persona che probabilmente è morta» dicono i passeggeri mentre in sottofondo si sentono urla e grida 'aiutò.

Il 112 cerca di rassicurare i pendolari che ora si trovano lungo i binari aspettando minuti per loro infiniti che i soccorsi arrivino.

Alle 7.06 un’operatrice assicura che «stanno arrivando tutti i mezzi di soccorso in codice rosso» cioè il livello più alto di emergenza. «Sono già partiti da qualche minuto» prosegue.

E poi alle 7.15 alla chiamata di una donna in lacrime un altro operatore ammette «il problema è che adesso li abbiamo mandati in un posto e adesso sembra che è sbagliato quindi li stiamo mandando da una altra parte». Anche la sala operativa di Rfi telefona a tre minuti dallo schianto: «E' la sala operativa di Rfi. Ho bisogno - si sente nell’audio andato in onda sul Tg1 - urgentemente di ambulanze e vigili del fuoco a Pioltello».

Ancora altre richieste di aiuto: «c'è un treno deragliato, le persone stanno morendo», «C'è gente che grida: 'aiuto, tiratemi fuori».

Alle 7.23 «le ambulanze sono già ferme sia a Pioltello che a Segrate - assicurano dal 112 - e stanno cercando di raggiungervi i soccorritori». In realtà in mezzi sono arrivati sul posto alle 7.21 ma i soccorritori hanno dovuto aspettare che i vigili del fuoco aprissero un varco per arrivare al treno. Alla fine il bilancio dell’incidente sarà di tre donne morte e 46 feriti.