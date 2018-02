Rinviato il funerale della 19enne uccisa dal tranviere

I funerali di Jessica Faoro, la giovane uccisa a coltellate in via Brioschi a Milano da un tranviere, non saranno celebrati domani come previsto in un primo tempo. Mancano ancora delle carte. Lo ha spiegato il padre della ragazza, Stefano Faoro, che ha partecipato in serata a una fiaccolata organizzata da alcune amiche di Jessica, che lo hanno accolto con evidente freddezza.

Alla fiaccolata hanno partecipato meno di una ventina di persone, per lo più amiche e amici della ragazza, sue ex compagne della comunità delle suore benedettine Sacra Famiglia, dove Jessica fu ospite. Ai cronisti Stefano Faoro ha spiegato che la cerimonia funebre si terrà il 24 febbraio, nella parrocchia di San Protaso di piazza Brescia. Il Comune di Milano si farà carico delle spese del funerale.

Davanti al portone del condominio dove è stata la ragazza è stata uccisa, gli amici hanno scritto: «Jessica, una di noi» e hanno liberato in aria alcune lanterne, salutandola con un applauso. Diversi gli striscioni in sua memoria: "Giustizia per Jessica"; "Nessuno viene abbandonato o dimenticato". Le amiche la ricordano come una ragazza «sensibile e ribelle che ha sofferto tanto l’abbandono e la lontananza dalla sua famiglia». Il padre Stefano, che ha partecipato in disparte alla commemorazione, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.