Ancora scontri tra manifestanti e polizia

Pomeriggio e serata di scontri a Bologna dove i militanti dei centri sociali hanno manifestato contro il comizio che si è tenuto ieri sera del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Nel pomeriggio ci sono stati quattro gli studenti feriti e un agente contuso nel parapiglia che si è creato, e alcuni altri studenti raggiunti dalle manganellate. Le strade del centro interessate alle iniziative sono state blindate.

In serata ancora scontri e cariche con idranti. Un poliziotto del reparto mobile di Padova è rimasto ferito, durante gli scontri di piazza Cavour a Bologna, per lo scoppio di una bomba carta. E’ stato portato in ospedale per accertamenti. Fra i manifestanti, invece, sarebbero sei, secondo gli organizzatori della manifestazione, i feriti a causa delle manganellate.

Infine verranno rilasciati e denunciati a piede libero i due manifestanti che sono stati fermati durante gli scontri con la polizia a Bologna. Saranno accusati di getto pericoloso di cose e altri reati di piazza.