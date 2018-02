Mancati versamenti, coinvolto anche un consigliere regionale emiliano

Anche uno dei consigliere regionali in Emilia-Romagna del Movimento 5 Stelle, Gian Luca Sassi, sarebbe coinvolto nel caso dei mancati versamenti al fondo per il microcredito. A confermarlo è stato questa mattina uno dei leader del Movimento a Bologna, il capogruppo in Comune, Massimo Bugani.

«Mi hanno chiamato da Roma - ha detto a margine di un incontro con Paola Taverna - ed è vero: dai controlli dei conti che hanno fatto sono emerse irregolarità anche da parte di Sassi, da quanto ne so non avrebbe versato più della metà dell’ammontare».

«Ho sbagliato e adesso sono pronto, giustamente, a pagarne le conseguenze». L’ha scritto il consigliere regionale M5s in Emilia-Romagna Gianluca Sassi, espulso per il "caso rimborsi" in una nota in cui si scusa e assicura «in questi anni, ho restituito tutto quanto era nelle mie possibilità, mese dopo mese». Non è escluso che stia valutando di dimettersi dall'incarico di consigliere regionale.