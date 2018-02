Giappone, accettate 28 domande di asilo politico (su oltre 10mila)

Cresce a un livello record in Giappone il numero delle persone che richiedono asilo politico, ma il governo di Tokyo continua a essere riluttante nell’approvazione delle domande. Secondo i dati pubblicati dal ministero della Giustizia nipponico, nel 2016 le richieste hanno superato quota 10mila per la prima volta dal 1982 - l’anno in cui sono iniziate le rilevazioni, con un incremento del 44% rispetto al 2015. Di questi, appena 28 hanno ottenuto lo status di rifugiato, uno in più rispetto all’anno precedente.

Per il governo, i motivi dell’impennata delle domande coincide con l’introduzione di una riforma varata nel 2010 che consente ai richiedenti di lavorare per 6 mesi dalla presentazione del modulo, in attesa dell’esito dello screening. Spiegando le motivazioni per cui le concessioni si mantengono a livelli consistentemente più bassi rispetto alle altre nazioni avanzate, un portavoce dell’ufficio immigrazione ha detto che il Giappone elabora ogni richiesta in linea con le convenzioni internazionali.

Tra le 28 persone a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato sette erano afghani - la nazionalità più numerosa a essere presente nelle richieste di asilo - quattro etiopi, tre eritrei e due del Bangladesh. Ad altre 97 individui - rende noto il ministero - è stato consentito di rimanere in Giappone sulla base di motivi umanitari; tra questi ci sono quindici ucraini, e dieci cittadini dell’Iraq e della Turchia.