Via vai di calvi in negozio: droga nascosta nei bigodini, arrestato parrucchiere

Quando in un negozio da parrucchiere per donna c'è un viavai di uomini, soprattutto calvi, c'è qualcosa di strano. E' successo a Roma, nel quartiere Appio. Un quarantaseienne originario di Albano, il titolare, è stato arrestato per spaccio di droga nel suo negozio di coiffeur. Nel retrobottega i poliziotti, nascosti tra i bigodini e le scatole per le extension, hanno rinvenuto 65 grammi di cocaina, 0,78 grammi di hashish e un grammo di marijuana, destinati a clienti "speciali".

Alla fine di una lunga serie di appostamenti, i poliziotti hanno fatto irruzione nel negozio sorprendendo il proprietario dell'esercizio proprio mentre stava vendendo dosi di cocaina a un carrozziere della zona.