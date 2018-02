Mamma salva il figlio di un mese e mezzo seguendo le istruzioni telefoniche del 118

Un bimbo di un mese e mezzo colpito da un arresto cardiocircolatorio è stato rianimato dalla madre che gli ha praticato il massaggio cardiaco guidata al telefono dagli operati del 118. Così il piccolo ha potuto riprendere a respirare.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio all’interno del negozio Oviesse del centro commerciale Fiumara di Sampierdarena. Madre e figlioletto erano in compagnia di nonna e zia. All’arrivo dei soccorritori il piccolo aveva ripreso a respirare ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini dove è ricoverato in osservazione nel reparto di Rianimazione: la prognosi è riservata.

Determinante per rianimare il piccolo oltre al primo intervento della madre anche quello dei volontari del soccorso della Fiumara muniti di defibrillatore. Subito dopo è intervenuto un medico rianimatore del Gaslini fuori servizio che era nel negozio e il medico di zona del 118. Il piccolo non soffre di patologie.