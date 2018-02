E' morta "Sirio", l'astrologa dei vip: aveva 85 anni

Un nome famoso non solo in ambito astrologico ma anche televisivo, visto che per anni è stata protagonista di programmi televisivi. È morta a Milano, all'età di ottantacinque anni, Angela Gueli Alletta, da tutti conosciuta come "Sirio". E' morta lunedì sera al Niguarda dov'era ricoverata. Per trent'anni ha redatto l'oroscopo del mensile "Astra". Una lunga carriera in cui ha partecipato a numerose trasmissioni Rai e Mediaset (accanto a Maurizio Costanzo, Paolo Bonolis e Piero Chiambretti9 in cui, in abiti lunghi, colorati ed eccentrici faceva previsioni prima dei mondiali di calcio o prima delle elezioni. Oggi è stata tumulata al cimitero Maggiore di Milano. I suoi cinquanta abiti di scena saranno donati a una sartoria meneghina.