Scoppia il "caso" Jo Squillo: cachet pagato con i fondi per i poveri

Scoppia il "caso" Jo Squillo a Trecate (Novara) e a rimetterci è l’assessore Giorgio Capoccia, accusato di aver utilizzato le risorse destinate a 500 pacchi alimentari per le famiglie bisognose per pagare il cachet di Jo Squillo, Johnson Righeira e Papa Winnie, ingaggiati in occasione della Festa del riso, gorgonzola e antichi sapori dello scorso settembre.

Il sindaco di Trecate, Federico Binatti, ha infatti deciso di ritirargli deleghe, giudicando quanto accaduto "un fatto grave, che contraddice tutti quelli che sono i nostri valori: al centro del nostro percorso politico c'è da sempre l’attenzione per i più bisognosi".

Tutto nasce quando viene assegnato a una ditta di Bolzano l'appalto per la mensa scolastica; nel bando c'è anche la richiesta di circa 500 pacchi alimentari all’anno da destinare alle famiglie bisognose. Nel 2017 di quei pacchi, secondo quanto appreso, ne furono consegnati solo quattro e gli altri vennero "monetizzati" dall’assessore Capoccia: con quei soldi vennero pagati gli ingaggi per la Festa del riso, gorgonzola e antichi sapori.