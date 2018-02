Maltempo: neve a Napoli, (ancora) disagi ai treni a Roma, -29 in Piemonte

Neve a Napoli: scuole chiuse, disagi agli autobus, chiuso l'aeroporto

Il centro di Napoli si presenta ricoperto di neve. Fin dalle prime luci del giorno, infatti, i fiocchi bianchi sono caduti fitti nel centro della città. Anche i monumenti storici sono completamente imbiancati. In strada poche le auto, i taxi non accettano corse dirette alla zona ospedaliera, che si trova nella parte alta della città.

La circolazione degli autobus è stata sospesa «per ragioni di sicurezza». Lo annuncia l’Anm (Azienda napoletana mobilità) che ha adottato il provvedimento «a causa delle condizioni meteorologiche avverse» . Anche la linea metropolitana 1 ha sospeso le corse dalle ore 8.10 circa per il blocco degli scambi procurato da neve e ghiaccio sulla tratta esterna. Al momento resta regolare il servizio dei quattro impianti di Funicolari. «Appena le condizioni lo consentiranno, riprenderà il regolare servizio», annuncia l’Anm. "Visto che in contrasto con le indicazioni fornite ieri dal bollettino della protezione civile e seguite finora, una copiosa nevicata imbianca la città rendendo difficoltosa la circolazione, per la tutela della comunità scolastica tutta, si dispone chiusura delle scuole di ogni ordine e grado compresi i nidi», lo rende noto l’assessorato alla scuola del Comune di Napoli. Dalle 6,30 alle 8 traffico aereo bloccato nello scalo napoletano di Capodichino a causa della neve e soprattutto della scarsa visibilità. Un solo volo è partito, alle 6,04, per Milano Linate, poi è scattato lo stop. La direzione dell’aeroporto e la Gesac, la società che gestisce lo scalo, hanno disposto dalle 8,15 alle 10 la chiusura della pista. Molti i voli cancellati. File alle biglietterie di passeggeri che chiedono info e la possibilità di riprogrammare il volo. Molti i passeggeri che hanno avuto difficoltà ad accedere allo scalo a causa delle condizioni delle strade.

Notte siberiana in Valsusa: -29. Ancora gelo in Friuli

In Piemonte è stata una notte di gelo siberiano, con picchi da primato sulle montagne delle Olimpiadi del 2006: ai quasi 3.000 metri della località Sommeiller di Bardonecchia (Torino) il termometro della stazione Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è sceso a -28.6; a Sestriere sulle piste da sci -25.2. Gelo anche nel Cuneese, -23.6 sui monti di Entracque, -20.8 a Bellino. Sul Monte Rosa, dove ieri il vento aveva fatto scendere la minima a -36, ancora più in basso rispetto alla notte precedente, l'ultima notte la minima è stata -34.8. Nel Verbano-Cusio-Ossola -24.8 all’Alpe Veglia, sul Gran Paradiso, tra Piemonte e Valle d’Aiosta -27.5 alla Gran Vaudala.

Al gelo anche la Langa Astigiana, -9.5 a Roccaverano, sulle colline di Ceva (Cuneo) -12; nel centro di Torino il termometro è sceso a -5.1, la città capoluogo di provincia più fredda è stata Cuneo, -7.8. Scarse le precipitazioni, solo qualche spruzzata di neve, al massimo un paio di centimetri su qualche montagna.

Il gran freddo dovrebbe durare ancora per 24 ore; dalla serata di domani una perturbazione atlantica riporterà nuvole e nevicate ma farà risalire lentamente le temperature. Se la morsa del gelo ancora non allenta in Friuli-Venezia Giulia, almeno a Trieste non spira più la violenta Bora dei giorni scorsi, quando, fino a ieri, ci sono state raffiche fino a 130 chilometri orari.

Il termometro, tuttavia, segnala aria ancora molto fredda: nella notte ancora -5 gradi sulla costa, -4 in pianura; intorno a -20 gradi in montagna e, in laguna, -3 a Grado. E per la giornata si prevede che la situazione migliori soltanto di qualche grado. Il record negativo di freddo ieri a Fusine (Udine), con -25.

A Roma si scioglie la neve, ma restano i disagi ai treni

Il giorno dopo il grande caos ferroviari di Roma, i disagi non si sono drisolti. Cielo sereno, ma il gelo resta e le scuole sono rimaste chiuse. Trasporti ancora in stato d'emergenza. Ripristinate le linee urbane, restano i problemi ai treni. Trenitalia rende noto che oggi tutti i treni alta velocità in arrivo e partenza da Roma fermeranno nella stazione di Roma Tiburtina anziché a Termini. Come previsto dai piani neve e gelo, sarà garantito l'80 per cento dei treni Alta Velocità e il 50 per cento dei treni del trasporto regionale Lazio. L'elenco completo è disponibile sul sito di Trenitalia e al numero verde 800.892.021. Nella giornata di ieri, invece, l'Italia è rimasta spaccata in due, con ritardi dei treni che attorno a Roma hanno raggiunto anche le sette ore.