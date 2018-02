Ritardi di oltre un’ora si stanno verificando da questa mattina ai treni in entrata e in uscita da Trieste, che è praticamente isolata. I problemi sono causati da guasti ad apparecchiature all’esterno della stazione ferroviaria, causati dal forte freddo che in nottata ha fatto registrare fino a oltre meno 6 gradi.

Alla stazione si è formata una folla di viaggiatori che attende di partire per raggiungere almeno Venezia Mestre, snodo necessario per il raccordo con altre linee ferroviarie nazionali.

Al momento non ci sono né treni in partenza né in arrivo.