Carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le figlie

Un appuntato dei carabinieri in servizio a Velletri è rientrato a casa ha sparato alla moglie con la pistola la d’ordinanza e poi si è barricato nell’abitazione, tenendo in ostaggio le figlie. E’ accaduto a Cisterna, dove l’uomo risiede. La situazione è seguita dai carabinieri del comando provinciale di Latina e dal comandante provinciale Gabriele Vitagliano, che si è recato sul posto.

L'uomo, un 39enne, avrebbe sparato alla moglie con la pistola d’ordinanza durante una lite in strada. Sembra che la coppia si stesse separando. La donna è stata trasportata in gravissime condizioni con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. L’appuntato è ancora barricato nell’abitazione, con le due figlie di 14 e 8 anni in ostaggio. E’ in corso una trattativa per convincerlo a desistere