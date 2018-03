Pamela ha assunto eroina, ma non è morta di overdose

Si compongono i tasselli che formano il quadro della morte di Pamela Mastropietro, la 18enne trovata fatta a pezzi, il corpo chiuso in due trolley, il 31 gennaio scorso a Pollenza. I resti di Pamela hanno cominciato a 'parlarè nelle relazioni preliminari dell’anatomopatologo Mariano Cingolani e del tossicologo Rino Froldi, depositate oggi.

Per il primo, stando alle indiscrezioni trapelate, la morte della ragazza sarebbe avvenuta a seguito di due ferite riscontrate all’altezza del fegato, mentre una lesione al capo non sarebbe stata letale. Il secondo ha invece escluso l’ipotesi che il decesso sia avvenuto per overdose: in vari organi sono state trovate tracce di morfina, segno che la 18enne, allontanatasi dalla comunità Pars di Pollenza il 29 gennaio, ha assunto eroina (che si 'deteriorà in morfina base), ma che non è morta di overdose. In caso questo caso, secondo il perito della Procura, lo stupefacente tende a concentrarsi nella parte del corpo in cui è avvenuta l’assunzione.

E’ lo scenario su cui sta lavorando la Procura di Macerata, che ha indagato quattro nigeriani per omicidio, vilipendio, soppressione e occultamento di cadavere. Tre sono in carcere: Innocent Oseghale, il 29enne che portò Pamela a casa sua, in via Spalato 124 a Macerata, dove la ragazza è morta, Desmond Lucky, 22 anni, e Lucky Awelima, 27. Un quarto, più anziano degli altri è a piede libero. Ma ci sono anche altre posizioni al vaglio degli inquirenti. La Procura attende la relazione definitiva sugli esami medico-legali (che sarà unica) e quella dei carabinieri del Ris, che hanno effettuato una serie di rilievi e accertamenti per capire chi ha fatto cosa nell’appartamento in via Spalato, repertando tracce biologiche, impronte palmari e papillari.

Oggi i carabinieri di Macerata hanno fatto un nuovo sopralluogo, durato circa un’ora, facendo foto e misurazioni alle piastrelle del pavimento del soggiorno, a stoffe e tessuti, in particolare un copriletto rosso, contando i guanti in lattice rimasti (47) in una confezione da cento pezzi. Presenti alcuni dei legali degli indagati: Simone Matraxia per Oseghale, Gianfranco Borgani per Desmond Lucky. Gli avvocati annunciano battaglia: Matraxia ha nominato dei consulenti, Borgani osserva che non tutti i tossicologi arrivano alle stesse conclusioni di Froldi e ricorda anche la lingua di Pamela 'pinzatà tra i denti, «segno di un’asfissia conseguente ad un’overdose».

Intorno al corpo massacrato della 18enne continuano ad incrociarsi tensioni e attenzioni politiche. «L'Italia è piombata nella peggiore barbarie per colpa della irresponsabile politica dell’accoglienza voluta dalla sinistra. Ora basta» ha tuonato la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Nessun commento da parte del ministro della Giustizia Andrea Orlando che oggi ha incontrato a Roma Alessandra Verni, la mamma di Pamela.