Riaperta l'A1 da Milano a Bologna: code lungo l'Emilia Romagna

L’A1 da Milano e Bologna è stata riaperta. Il tratto autostradale era stato chiuso in entrambe le direzioni, da Milano a Sasso Marconi e poco dopo a Bologna in direzione sud, a causa della pioggia gelata che stava causando la formazione di causa di ghiaccio.

Incidenti tra ieri sera e oggi

Secondo la Polstrada da ieri sera ci sono stati una decina di incidenti, tra tamponamenti e uscite di strada, in diversi punti del tratto autostradale emiliano romagnolo. Alcuni automobilisti sono rimasti feriti in maniera lieve.

Gli incidenti si sono verificati soprattutto sull'A14, verso Imola, sull'A1 in direzione di Parma e nel tratto tra Sasso Marconi e Bologna.











Incidente sulla statale della Cisa a Boschi di Bardone: chiusa la strada

Anas comunica che, a causa di un incidente, è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 62 “Della Cisa”, al km 85,300, in località Boschi di Bardone nel comune di Terenzo, in provincia di Parma.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e la gestione della viabilità.

