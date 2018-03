Distribuite schede sbagliate, se ne devono ristampare 200mila

Problemi dell’ultima ora in vista dell’apertura dei seggi per le elezioni politiche vengono segnalati a Palermo e a Roma. Nel capoluogo siciliano si prevede che sia necessaria la ristampa nella notte di duecentomila schede per l’elezione del Senato. La Prefettura, che ha confermato l’esistenza dell’errore, sta prendendo le decisioni necessarie al riguardo.

Per errore, infatti, in numerosi collegi della città sono state consegnate schede valide invece per l’elezione nel collegio senatoriale di Bagheria. Il problema, si spiega, è legato alla "perimetrazione" dei nuovi collegi stabiliti con la legge elettorale che entra in vigore proprio per questa elezioni.

Qualche problema viene segnalato anche a Roma, dove in diversi seggi non si sarebbero presentati i presidenti designati, o gli scrutatori, impedendo la regolare costituzione. In una nota, il Pd romano afferma di aver ricevuto dai propri rappresentanti di lista numerose segnalazioni «di assenze di presidenti e scrutatori di cui ancora non sono stati trovati i sostituti e di seggi dove non sono ancora arrivati i necessari materiali, addirittura senza le urne».