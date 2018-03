Il capitano della Fiorentina Astori morto in un albergo a Udine

Il capitano della Fiorentina Davide Astori è morto in nottata per cause non ancora precisate. Secondo quanto si è appreso, il giocatore era in un albergo di Udine con la squadra.

Udinese-Fiorentina, in programma oggi, non si giocherà in segno di lutto per la morte del capitano dei viola Davide Astori. Lo apprende l’Ansa. Il rinvio è stato deciso dal commissario della Lega di serie A, Giovanni Malagò.