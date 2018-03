La porno star Stormy Daniels ha fatto causa al presidente americano Donald Trump, affermando che il suo accordo per tacere sulla presunta relazione col tycoon è nullo. Questo perchè Trump non lo avrebbe mai firmato.

Lo riporta il Washington Post, spiegando che l’azione legale è stata avviata presso un tribunale di Los Angeles. Dalle carte emergerebbe come l’allora candidato presidenziale non abbia mai approvato il pagamento di 130 mila dollari che il suo avvocato sborsò nel 2006 per il silenzio della donna.