Dispetti alla fidanzata 17enne, 30enne prende a bastonate due minorenni

Armato di bastone ha aggredito due studenti minorenni, per vendicare alcuni dispetti alla propria fidanzata 17enne. Per questo i carabinieri di Ferrara hanno arrestato ieri per lesioni personali aggravate e porto senza giustificato motivo di oggetti atti ad offendere P.L., 30enne residente a Malalbergo, pregiudicato.

L’aggressione è avvenuta in via Montebello, vittime due giovani che frequentano un istituto professionale, lo stesso della ragazza. Le ricerche dei militari, attivati dalla centrale operativa, hanno individuato l’uomo in auto in via Mosconi, dove è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Perquisito, è stato trovato un bastone di 80 centimetri; rimarrà nella camera di sicurezza in attesa dell’udienza, prevista domani. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Cona, con prognosi rispettivamente di 30 e due giorni.