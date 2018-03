Sparatoria in una scuola in Alabama: muore una 17enne

Un’altra tragedia causata dalle armi in una scuola americana. A Birmingham, in Alabama, una studentessa di 17 anni è morta dopo essere stata raggiunta da colpi di arma da fuoco, esplosi "accidentalmente", riferisce la Polizia. Un coetaneo è rimasto ferito e trasportato in ospedale, così come una terza persona che non è uno studente e le cui condizioni, riferiscono media locali, non sono note. Non è ancora chiara la dinamica dell’episodio.

«Al momento stiamo trattando l’episodio come accidentale», ha detto il capo della Polizia di Birmingham, Orlando Wilson, in una conferenza stampa. «Ci sono molte domande che per ora restano senza risposta», ha aggiunto, senza specificare quale tipo di arma sia stata usata. Le autorità hanno però confermato che la sparatoria non è stata opera di qualcuno che si è introdotto nella scuola e che i metal detector erano in funzione, mentre non si ha notizia di arresti, anche se media locali hanno riferito di una persona fermata ma subito rilasciata.

L’istituito è stato messo brevemente in 'lockdown', ovvero isolato per motivi di sicurezza, e la Polizia sta esaminando le immagini raccolte dalle telecamere di sicurezza.

Il nome della ragazza che ha perso la vita non è stato ufficialmente reso noto, ma il sindaco di Birmingham - la maggiore città dell’Alabama - ha fatto sapere che la studentessa avrebbe compiuto 18 anni fra un mese circa e frequentava l'ultimo anno di scuola: «Aveva ambizioni - ha raccontato - e il suo sogno era di diventare una infermiera».

Intanto, a meno di un mese dalla strage di San Valentino nella scuola di Parkland in Florida, dopo il Senato del 'Sunshine Statè proprio in queste ore anche la Camera statale ha approvato un testo di legge che impone restrizioni sulla vendita di fucili, eleva da 18 a 21 anni l’età minima consentita per l’acquisto di armi e prevede un programma per armare gli insegnanti, oltre a bandire i cosiddetto 'bump stocks'. Si attende adesso la firma del Governatore perchè la norma entri in vigore.