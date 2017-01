Rondani, sito hackerato: domani primo incontro Scuola Aperta

Problemi di comunicazione on line per il Rondani, in quanto il sito web è stato hackerato ed il ripristino si presenta difficoltoso, come ci comunica lo stesso istituto. Questo proprio alla vigilia di un momento particolare, tra pochi giorni inizieranno infatti le iscrizioni alla prima classe degli istituti superiori e l’ITT “Rondani”, per orientare giovani e famiglie nella scelta, "apre le porte". Sono ancora tre gli appuntamenti di Scuola Aperta nel corso dei quali è possibile incontrare i docenti, visitare l’istituto, conoscere i nuovi percorsi e sperimentare le attività di laboratorio; domani pomeriggio, martedì 10 gennaio alle ore 18; a seguire sabato 14 e sabato 21 gennaio alle ore 15.00 e alle ore 16.30. E’ possibile richiedere incontri individuali allo 0521/287068.