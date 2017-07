Cinque studenti di Parma rinunciano al viaggio-premio in barca per aiutare i terremotati

SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA) - Hanno rinunciato a un viaggio premio in barca a vela, del valore di 15mila euro, per donare la somma ricevuta da un’azienda del Parmense specializzata nella produzione di selezionatrici e ispezionatrici ottiche, al Corpo filarmonico bandistico «Francesco Adriani» Città di San Severino Marche. Protagonisti del gesto di solidarietà sono stati cinque giovani di Parma appassionati di musica, arrivati primi a un progetto-concorso cui avevano lavorato con la loro scuola, l’Istituto Tecnico Industriale «Da Vinci». Si tratta di Manuel Romei, David Beghè, Christian D’Angelo, Michele Fiorani e Alessandro Tomaselli, ex studenti del corso di automazione, giunti a San Severino per vedere con i propri occhi i danni provocati dal terremoto e per consegnare lo speciale assegno al presidente della banda cittadina, Stefano Leonesi, e al sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, che ha voluto incontrarli in piazza Del Popolo.

«Cercavamo una realtà che ci avrebbe potuto garantire la totale trasparenza sull'utilizzo di questo contributo - ha spiegato Manuel, -, ma è stata anche la passione per la musica che ci ha spinto a destinare questi soldi alla banda Adriani. Il nostro ringraziamento adesso va anche Raffaele Pezzoli, ceo di Raytec, che ci ha permesso di convertire il premio in questi soldi».