Riscattare la tesi di laurea? Ecco quando conviene

IL QUESITO

Sto valutando l'ipotesi di riscattare la laurea, soprattutto per il clima di incertezza che riguarda il sistema pensionistico e le riforme che si susseguono. Al di là dei costi dell'operazione, vorrei sapere quali sono gli impatti fiscali correlati alle somme versate per il riscatto. E' prevista la deducibilità?

L.S.

______________



La facoltà del riscatto di laurea è esercitabile sia da coloro che risultino iscritti al momento della domanda a una forma pensionistica obbligatoria ma anche da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione separata. Il contributo è fiscalmente deducibile da parte dell’interessato, la deduzione è prevista dalle istruzioni ministeriali dei modelli 730 e Unico PF. Gli anni riscattati andranno ad aumentare l’anzianità contributiva, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.

Nel caso in cui il richiedente non abbia un reddito personale, il contributo versato è detraibile da parte dei familiari di cui il soggetto è fiscalmente a carico. In generale, poiché l'onere per il riscatto della laurea viene calcolato sulla base dell'importo dello stipendio in godimento alla data della domanda, il momento più conveniente per tale riscatto è solitamente quello in cui tale emolumento è più basso durante l'attività lavorativa. La facoltà di riscattare la laurea ai fini pensionistici può essere esercitata anche per più corsi legali di studi universitari, purché il periodo per il quale si chiede il riscatto non sia coperto da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto. Ai fini della relativa valutazione, il riscatto può essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione, a norma dell'articolo 13 del Dpr 1092/1973. Solitamente viene prevista la possibilità di riscattare la laurea sia mediante il versamento in unica soluzione o mediante versamenti rateali.

La normativa prevede la deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, pertanto nel caso di versamento rateale non sarà possibile dedurre gli eventuali interessi per il pagamento in più rate.

Possono esercitare il riscatto non solo i titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato ma anche i titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa. Nel caso in cui il contribuente interessato al riscatto aderisca al regime dei minimi oppure al regime forfettario non potrà portare in deduzione del reddito di lavoro autonomo o di impresa gli importi versati per il riscatto della laurea ai fini pensionistici. Questo in quanto, la norma istitutiva del regime dei minimi fa riferimento ai contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, ossia a quelli obbligatori, e non a quelli versati facoltativamente, tra i quali rientrano i contributi versati per il riscatto di laurea.

Il riscatto può essere effettuato anche da soggetti che antecedentemente alla richiesta erano titolari di reddito da lavoro dipendente ma che al momento della richiesta di riscatto risultino disoccupati. Per quanto concerne gli assicurati che hanno dei contributi versati, per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995 il calcolo seguirà le regole proprie della riserva matematica, ex articolo 13 della legge 1338/1962, mentre per i periodi successivi al 1° gennaio 1996 dovrà tenersi conto della retribuzione dei dodici mesi lavorativi meno remoti rispetto alla data della domanda e dell’aliquota contributiva di finanziamento vigente, alla medesima data, nel regime ove opera il riscatto. Non si tiene conto del Tfr. Nel caso in cui il richiedente dovesse poi trovare una nuova occupazione continuerà a pagare il riscatto come determinato in precedenza.



*Studio Ghezzi Ilariuzzi Rubini Commercialisti Associati

_____________

Inviate le vostre domande su

fisco, lavoro, casa, previdenza a esperto@gazzettadiparma.net