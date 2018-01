Scuola-lavoro e apprendistato: scopriamo le differenze

il quesito

Sento parlare spesso di alternanza scuola-lavoro. Che differenza c'è rispetto all'appren- distato?

L’alternanza scuola lavoro è stata introdotta nel 2003 ma è rimasta praticamente inattiva per oltre un decennio, più precisamente sino al 2015 quando la legge sulla «Buona Scuola» ha indotto gli Istituti scolastici ad adempiere repentinamente alla nuova normativa divenuta operativa poco dopo la sua approvazione. Non da meno, le imprese si sono trovate in difficoltà nell’aprirsi agli studenti, nel compito certamente non agevole di conciliare il divieto di adibirli a mere prestazioni di lavoro con la necessità di effettuare percorsi di apprendimento mediante esercitazioni pratiche sul campo.

Prima d’ora, le scuole hanno proposto ai loro studenti percorsi in tirocinio formativo curricolare, senza tuttavia mettere «a sistema» un’attività di orientamento al lavoro stabilmente organizzata. A differenza dell’alternanza scuola lavoro, «l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore» è invece un vero e proprio contratto di lavoro: introdotto dalla legge Biagi nel 2003 (che per la prima volta fece una differenziazione dei tipi di apprendistato) è sopravvissuto, seppur con sostanziali modifiche, sino ai giorni nostri, nonostante sia stato scarsamente utilizzato e prettamente nell’ambito di poche grandi imprese. Tra le particolarità che lo contraddistinguono rispetto al più utilizzato «professionalizzante», è la condivisione del percorso formativo dello studente, il quale frequenta la scuola in alcune ore e lavora in azienda per un’altra parte della giornata.

Oltre alla disciplina di legge e dei contratti collettivi, l’apprendistato per il conseguimento del diploma è regolato, per quanto riguarda gli aspetti formativi, dalla normativa regionale; e per quanto tale frammentazione normativa non agevoli il propagarsi di una simile forma contrattuale, sarebbe tuttavia troppo semplice addebitare solo ad essa l’insuccesso di tale istituto. Nonostante tutte le difficoltà, l’alternanza scuola lavoro e l’apprendistato per il conseguimento del diploma, condividono tra loro alcune importanti e fondamentali finalità: per prima, avvicinare il più possibile il mondo della scuola a quello del lavoro. Per tale ragione (ma anche per molte altre), è auspicabile che tali istituti siano sempre più diffusi, soprattutto nelle piccole e medie imprese dove per decenni è stata coltivata con successo e profitto la cultura del saper lavorare, un patrimonio che non può essere disperso.

*Consulente del lavoro

