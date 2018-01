Come si calcolano le spese condominiali comuni

IL QUESITO

Risiedo in un condominio di 12 apparta- menti di diverse metrature; i 12 box invece sono tutti uguali. Perché devo pagare le spese comuni del garage (luce, cancello elettrico) in base ai millesimi totali (abitazione inclusa) e non in parti uguali?

In linea generale e sempre che un regolamento di condominio di origine contrattuale non disponga diversamente, le spese riguardanti le parti comuni sono sostenute in base ai millesimi di proprietà, comprensivi degli appartamenti e delle autorimesse.

Che tipo di illuminazione Per rispondere esattamente al quesito del lettore occorrerebbe avere altri particolari. Ad esempio quando parla di spese per l'illuminazione del garage allude all'illuminazione del locale di manovra per l'accesso ai vari box o anche dell'androne di accesso al condominio, delle scale che portano dai box al vano scala, come pure all'illuminazione esterna del condominio? Così quando parla di cancello elettrico questo cancello è usato anche da chi con la bicicletta scende nel seminterrato per raggiungere non solo il proprio box ma anche la propria cantina?

L'ipotesi di utenze separate Solo se l'impianto elettrico fosse sezionato in modo che le varie utenze condominiali fossero effettivamente separate e dipendenti ciascuna da un proprio contatore (cosa che è però altamente improbabile), allora si potrebbe pensare ad una suddivisione delle spese in modo diverso, tenendo conto dell'effettivo utilizzo dei vari condomini.

