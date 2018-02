Tassa sui rifiuti, ecco quando si paga se si risiede all'estero

IL QUESITO

Mi sono trasferito all'estero e sono iscritto all’AIRE; volevo sapere se devo pagare la tassa sulla spazzatura per la casa che ho in Italia?

F.F.

Daniele Rubini*

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte «suscettibili» di produrre rifiuti urbani. I diritti che presuppongono l’assoggettamento all’imposta sono: la proprietà; i diritti reali di godimento; i diritti personali di godimento.

Ad oggi e fino alla data di completa attuazione delle operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dal momento in cui verrà completato l’allineamento della banca dati comunale con quella catastale la superficie assoggettabile alla Tari sarà pari all’80% di quella catastale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze con Risoluzione del 26 giugno 2015 n. 6 ha fornito chiarimenti in merito al regime della tassazione locale relativo agli immobili posseduti cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). La Risoluzione ha tra le altre cose previsto che dal 2015 «è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso». Per tali fabbricati l’imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.

Oltre alla riduzione sopra citata, per capire se un fabbricato sia o meno soggetto a TARI occorre verificare nei regolamenti comunali quali siano i casi in cui i locali, pur non essendo utilizzati, siano comunque ritenuti suscettibili di produrre rifiuti. Tale evenienza è solitamente collegata alla presenza di allacci ai servizi di rete o alla presenza di arredamento.

A tal proposito il regolamento TARI del Comune di Parma all’art.5 prevede che «La presenza di mobilio o macchinari e l’attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione dell’acqua, del gas o dell’energia elettrica, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione di un locale o di un’area e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti finché queste condizioni permangono». Quindi se un fabbricato si trovasse nel Comune di Parma e mancassero la totalità dei requisiti sopra indicati non sarebbe soggetto a tale tributo.

*Studio Errei Commercialisti associati

