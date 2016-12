Petardi e fuochi artificiali vietati a Capodanno

A Langhirano scatta l’ordinanza anti-botti per Capodanno. Come l’anno scorso, il Comune si schiera contro petardi e fuochi d’artificio, con un’ordinanza che prevede multe fino a 500 euro. Il documento è «a tutela delle persone e degli animali dai possibili danni derivanti dall’utilizzo incontrollato di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi - spiega il municipio – e nasce dalla consapevolezza che tali artifizi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono causare lesioni e gravi danni fisici sia a chi li maneggia sia a chi ne venga eventualmente colpito, mettendo quindi a rischio l’incolumità delle persone». Nell’intera giornata del 31 Dicembre 2016 e del 1° Gennaio 2017, in tutto il territorio del Comune di Langhirano, è quindi vietata «l’accensione e il lancio di fuochi artificiali, scoppio di petardi, mortaretti, razzi ed altri artifizi pirotecnici, in tutti i luoghi aperti dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo l’uso dei botti cosiddetti ''declassificati'' di libero commercio da utilizzarsi esclusivamente in zone isolate e, comunque, a debita distanza dalle persone, evitando tassativamente le aree che risultino affollate». Per chi non rispetta l’ordinanza è prevista una sanzione da 25 euro a 500 euro. Ogni anno si ripetono gli appelli anti-botti, da parte delle associazioni animaliste, che chiedono di non terrorizzare e provocare danni a cani e gatti e agli animali selvatici con l’esplosione di fuochi d’artificio. Oltre all’attenzione per gli animali, c’è l’obiettivo di evitare danni alle persone, scongiurando le ferite da petardi. Intanto, nel centro di Langhirano fervono i preparativi per il capodanno 2017. Il circolo Arci Camaleonte, con la collaborazione del Comune e di We Staff, organizza un cenone nella struttura coperta di piazza Garibaldi, con musica a seguire, dj set e brindisi. Il menù della cena prevede: salumi misti, Parmigiano con aceto balsamico, tortelli d’erbetta e di patate, cotechino con purè e lenticchie, torte miste della nonna, pandoro artigianale e prosecco. Il tutto a 35 euro vino escluso. Per la cena è obbligatoria la prenotazione (347 4229188), dopo la cena l’ingresso nel tendone è libero. La tensostruttura è già stata montata, dalle 23 si comincerà a ballare con dj Gordon del We Staff.