Aumenta la tariffa per la palestra: Pavesi non ci sta

Anno nuovo, tariffe nuove per l’utilizzo delle palestre a Langhirano. Ma la novità solleva le proteste dell'Eureka Val Parma Volley. «La palestra della scuola media “Fermi” ed il palazzetto “Ugolotti” di Langhirano sono le strutture più care di Parma e provincia»: esterna così il suo rammarico Pierluigi Pavesi, presidente dell’Eureka, società giovane, che nel primo anno di attività (2015-2016 ) con la squadra maschile in C ha sfiorato la promozione in B e sta proponendo in tutti i comuni pedemontani e montani attività giovanili di volley. Dal nuovo anno, infatti, le tariffe nella palestra della scuola media sono passate da 27 a 30 euro per gli under 18. «L’amministrazione dice di voler sostenere lo sport, ma così lo si affossa o quanto meno lo si fa diventare di élite - protesta Pavesi - perché, se per i ragazzi under 18 la palestra costa 30 euro all’ora, quanto si devono fare pagare i corsi ai bambini?».

Dall’altro versante, l’amministrazione comunale di Langhirano non vuole entrare nella polemica e preferisce non rispondere. Ma, dal Comune, trapela amarezza per le accuse e, allo stesso tempo, c’è la convinzione che a Langhirano lo sport non sia affossato ma in crescita, sia nei numeri, di realtà e persone che vengono coinvolte, sia nella strutture.

Recentemente è stato inaugurato il rifacimento del terreno dello stadio «Pertini», sono stati creati nuovi campi da calcetto, è stato riqualificato il campo da softball «Di Vittorio» e anche la palestra della scuola media è appena stata restaurata. La modalità di gestione delle strutture è stata recentemente rinnovata, garantendo in alcuni casi, oltre l’attività ordinaria, anche ulteriori investimenti. Anche altre società sportive utilizzano la palestra ma non ci sono state lamentele sui costi. Le tariffe vengono definite in un’ottica comprensoriale, cercando di coordinare attività e tariffe di tutti gli impianti del comune in modo omogeneo.

Il presidente dell’Eureka Volley, dal canto suo, fa il confronto con le tariffe delle palestre comunali di Parma e provincia e snocciola i dati: «A Parma l’attività sportiva per gli under 18 costa 15,50 euro all’ora; se poi si utilizzano le palestre delle frazioni o delle scuole la tariffa è ancora inferiore (11,40 euro e 10,70 euro all’ora). Il Palaraschi, top del comune di Parma, chiede una tariffa di 41,70 euro all’ora, ma le società, per la sua ampiezza, dividono lo spazio in tre settori e quindi, di fatto, la tariffa per ogni squadra che si allena è di un terzo, cioè di 13,90 euro. In provincia la stessa musica: ad esempio, Torrile 18 euro; Fontanellato 15 Euro. Per concludere, la tariffa di Langhirano di 30 euro all’ora è anomala ed insostenibile - dichiara Pavesi -. L‘Eureka utilizza il palazzetto “Ugolotti” per le partite casalinghe della prima squadra e per gli allenamenti del giovedì a prezzo pieno di 55 euro all’ora. Vorrebbe utilizzare la palestra delle medie per iniziare i corsi di pallavolo per i bambini, avendo come scopo sociale quello di far crescere giovani appassionati della pallavolo. Ma alle condizioni di Langhirano ne vale veramente la pena?».