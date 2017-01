Boom di visite in Pilotta e al castello di Torrechiara

L’incremento medio nel 2016 dei visitatori del Polo Museale Emilia-Romagna è stato del 7%. Il dato però - anche a causa della modifica durante l’anno della bigliettazione e delle iniziative, soprattutto quelle che hanno riguardato fino a settembre il Complesso della Pilotta di Parma (ora gestito autonomamente) - rende complesso il confronto con gli anni passati.

La Pinacoteca Nazionale di Bologna - spiega in una nota il direttore del Polo Museale ER, Mario Scalini - ha visto crescere del 30% gli incassi, ora a circa 100.000 euro, ciò a parità di numero di utenti, guadagnandosi dunque un pubblico di adulti paganti che ne hanno premiato la gestione culturale. Oltre il 20% di incremento per i Musei Archeologici Nazionali di Ferrara e Sarsina con Casa Romei, sempre a Ferrara. In crescita i siti di Ravenna, dove Sant'Apollinare in Classe spicca con l’8% di incremento ed i suoi quasi 170.000 visitatori Seguono il Battistero degli Ariani e il Mausoleo di Teodorico, entrambi con oltre 70.000 presenze, mentre il Museo Nazionale, interessato da riallestimenti, scende quasi del 20%. Tra 65.000 e 75.000 Torrechiara (Parma), Pomposa (Ferrara) e San Leo (Rimini).

Forte ovunque - conclude Scalini - l’aumento dei ricavi, in genere allineati con la performance di Bologna.