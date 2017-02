Il servizio Viabilità della Provincia comunica che sulla strada Provinciale Massese, al km 22+500 (In corrispondenza della circonvallazione di Langhirano) verrà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri nelle giornate di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 febbraio 2017, dalle ore 9 alle ore 17. Il provvedimento fa seguito alla richiesta della ditta Parmageo srl di eseguire sondaggi in corrispondenza e a monte del fabbricato di proprietà del Sig. Cavagni sulla SP 665R Massese al km 22+500.Per la realizzazione di tali sondaggi e per la salvaguardia delle condizioni di sicurezza sia degli operatori della Ditta appaltatrice che degli utenti della strada risulta infatti necessario parzializzare la circolazione stradale.