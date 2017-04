Guasto all'acquedotto fra Pilastro, Torrechiara e San Michele Tiorre: situazione verso la normalità

I tecnici Iren sono intervenuti per un guasto all'acquedotto che serve Pilastro, Torrechiara, Casatico, Vidiana, Strognano, San Michele Tiorre e le zone limitrofe.

Il guasto è avvenuto ieri ed è stato riparato questa mattina. Iren ha fatto sapere che due pompe (sia quella che assicura il servizio regolare che quella di emergenza) che spingono l’acqua in rete e al sebatoio di Monte Peroni sono entrate in avaria nel primo pomeriggio di domenica. Il serbatoio di Monte Peroni si è vuotato e non ha più ricevuto acqua. La rete che serve le suddette località, quindi, è rimasta senza acqua in quanto anche la pompa di emergenza era entrata in avaria.

"Il guasto - continua la nota di Iren - è stato risolto nella prima mattina di oggi. Sono anche intervenute le autobotti di supporto per mantenere il serbatoio di Monte Peroni ad un livello adeguato. Durante queste manovre l’acqua si è leggermente intorbidita: la situazione, tuttavia, sta rapidamente tornando alla normalità: sono infatti in corso le operazioni di lavaggio delle condutture. Nelle zone interessate potranno comunque verificarsi cali di pressione ed anche mancanza d'acqua. Gli impianti devono tuttavia essere ritenuti sempre attivi, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento. Si conta di terminare i lavori in mattinata, salvo imprevisti".