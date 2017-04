Valentina: "Vigne e castello ispirano le mie opere"

Ha deciso di vivere sulle colline attorno al castello di Torrechiara, con un panorama che sembra dipinto. Sulla tela disegna istantanee in bianco e nero, corpi di grafite, angeli di nylon, in mezzo a esplosioni luce e colore.

Lei si chiama Valentina Biasetti, artista, o per usare le sue parole, «camminatrice indipendente». È nata a Parma, il primo giorno di primavera del 1979, ha studiato grafica pubblicitaria all’Istituto d’arte Toschi di Parma e ha conseguito il diploma di laurea con 110 e lode all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Dal 2002 ha avuto inizio la sua attività espositiva principalmente in Italia con selezione a concorsi nazionali e internazionali. Pelle di grafite su tela, corpi in bianco e nero, disegnati in un piccolo studio, a Casatico, in equilibrio sui sentieri delle vigne attorno al castello di Pier Maria Rossi, fra il profumo della pittura e delle matite appena temperate.

Le sue opere sono un equilibrio di forme, movimentato da gomitoli di nero, con arcobaleni che fanno da gabbie e cornici in un gioco di contrasti. Scopo dell’artista è rendere il mistero del quotidiano, far capire la potenza di una vita che scorre. Valentina è sposata con Ivan, che di mestiere fa lo chef, a Barbiano. Tante le sue mostre, in giro per l’Italia. L’ultima è a Parma, si intitola «Black Sugar», ha aperto venerdì 7 aprile nello spazio di via Coppi e resterà aperta fino al 6 maggio. In questa occasione l’artista parmigiana ha presentato la sua ultima serie di lavori inediti. Il tema del progetto è quello della trasfigurazione del corpo affrontato in una serie di disegni e tele di media e grande dimensione. «Disegno me stessa - rivela l’autrice - perché è forse l’unico soggetto che sento di non conoscere mai abbastanza, lo specchio è per me una mappa infinita per nuove storie e viaggi».

E riflettendo sul suo modo di dipingere, Valentina aggiunge: «Le figure in bianco e nero che disegno si muovono nella solitudine di uno spazio vuoto, restando sospese in una scala temporale e cercando il dialogo con il colore attraverso una gestualità maliziosa e irriverente. Sono anime inquiete, io spesso le penso come angeli caduti tormentati dalla sostanza nera e che li compone. Il mio lavoro vuole diventare un ponte immaginario per un luogo che chiameremo “Altrove”, un luogo svuotato dalle apparenze inutili, un luogo magico che ritroviamo solo nel profondo di noi stessi».