Filippo, borse di studio per ricordarlo

«La scuola era un po’ casa sua, come il campo da calcio o le piste da sci. Era un luogo importante, dove stava diventando un uomo». Per questo la mamma di Filippo Ricotti, Paola – sono sue le parole -, il papà Stefano e la sorella Camilla hanno iniziato al liceo scientifico Bertolucci, con i compagni della quarta B e di tutte le quarte, il preside, i professori, quella che sarebbe stata una giornata importante.

Se il cammino di Filippo non si fosse infatti interrotto la mattina del 17 gennaio, quando, sulla Massese, è stato investito da un’auto mentre si recava al liceo, ieri avrebbe compiuto 18 anni. Quasi a voler dare un senso nuovo a quell’appuntamento mancato, la sua famiglia accompagnerà alcuni suoi compagni verso il loro, di futuro. Lara Piemontese, della IV D, ha in mente un progetto di alternanza scuola-lavoro all’estero, Pietro Ferrari, della IV E, vuole invece diventare ingegnere, Davide Coppa, della IV B, desidera fare il medico, Alessandro Di Giuseppe, stessa classe, si vede per contro come un pompiere laureato. È andata a loro la borsa di studio, di 3 mila euro a testa, che la famiglia Ricotti ha istituito per ricordare il figlio. La borsa di studio è stata consegnata agli studenti vincitori nella sala Gavazzeni della fondazione Toscanini. È questo il ruolo della scuola, essere «luogo di formazione, che prepari i cittadini di domani, e seconda casa, capace di attraversare il pianto e la disperazione, di cui non dobbiamo avere paura, ma che dobbiamo imparare ad elaborare», ripete il preside Aluisi Tosolini.

Così, la mattinata, introdotta dal giornalista Gabriele Balestrazzi dopo che le foto di Filippo sono scivolate sul maxischermo, diventa lo spazio per capire come preparare i ragazzi ad affrontare le sfide del lavoro nel mondo globalizzato.

Preziosi i consigli di Anna Ricotti, master skill coach e cugina del papà Stefano, e di Ilenia Montanari, hr manager. Inevitabili irrompono i ricordi. Della «prof» d’italiano, Lucetta Dodi, che ripensa al pezzo di strada fatto insieme, «condividendo una meta comune con un ruolo diverso», e al legame con i compagni, che veniva prima della paura dei rimproveri.

E un amico ripercorre, in una lettera coniugata tutta al presente, una giornata tipo di Filippo, come a ristabilire la quotidianità interrotta. Venti studenti di quarta hanno partecipato al bando per la borsa di studio: «In molti la meritavano», precisa il papà. La mamma li chiama uno per uno, a tutti rivolge una frase di incoraggiamento per il progetto che hanno nel cuore: «Speravamo che anche Filippo trovasse la sua strada, qualunque fosse. È quello che vi auguro: fatelo per Filo, ma fatelo soprattutto per voi».