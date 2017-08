Nuova notte di fiamme: 300 balloni in fumo a Cozzano

Cambia vallata, resta l'emergenza incendi. Stavolta tocca a Cozzano, nel Langhiranese, dove poco prima della mezzanotte di ieri le fiamme si sono levate in un campo in cui erano stati temporaneamente raccolti circa 300 balloni. Il vento che ha spazzato la Valparma per tutta la notte ha reso più complicato il lavoro dei vigili del fuoco. Due le squadre impegnate: una arrivata da Langhirano e una dalla centrale di Parma. L'intervento continua tutt'ora.

Foto d'archivio