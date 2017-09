Incendio nel pomeriggio a Langhirano. Attorno alle 16 sono andate a fuoco sterpaglie in un campo vicino a via dei Mille e via Bixio: sono intervenuti i vigili del fuoco di Parma per spegnere le fiamme. La colonna di fumo ha raggiunto anche la strada Massese e la polizia municipale ha deviato il traffico.