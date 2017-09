"Melaverde" parla del Prosciutto di Parma: "tappa" a Langhirano

Melaverde arriva a Langhirano, in una puntata in cui si parlerà, chiaramente, del Prosciutto. Le immagini sono state registrate al prosciuttificio Slega, al Museo del prosciutto di Parma di Langhirano e a Torrechiara.

Il programma condotto da Edoardo Raspellli ed Ellen Hidding parlerà del Prosciutto di Parma (e delle sue caratteristiche) e dell'agricoltura in provincia di Bergamo. "Inviata" a Langhirano è Ellen Hidding, che tra l'altro - come scritto nei giorni scorsi dalla Gazzetta di Parma - con la sua troupe ha visitato anche il castello di Torrechiara (nella foto che pubblichiamo).

La trasmissione andrà in onda su Canale 5 domenica 10 settembre a partire dalle 11,50.