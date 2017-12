Da tempo conduce la sua battaglia sulla pericolosità della Massese a Torrechiara, Elena Vaga. E stamattina mostra una nuova foto, che diversi altri residenti hanno condiviso sui social network e commentato. "Ecco, signor assessore - dice rivolgendosi al delegato provinciale Serpagli - , come vede non bisogna essere ingegneri per capire quando un incrocio è pericoloso. Rammento che qui il limite è 90km/h, che siamo in centro abitato e che la linea continua che dovrebbe impedire i sorpassi è come fosse inesistente, così come il suddetto limite di velocità."