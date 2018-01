Torrechiara, aperture domenicali con i volontari Auser?

Salvare le aperture domenicali del castello di Torrechiara. E' l'obbiettivo del Comune di Langhirano, che nei giorni scorsi ha incontrato il "padrone di casa", il Polo Museale Regionale, per verificare la possibilità di una soluzione provvisoria.

"In attesa che si risolva tra Ministero dei Beni Culturali e del Turismo e Polo Museale la questione del personale - ha detto il sindaco Giordano Bricoli -, il Comune ha dato la più ampia disponibilità e la massima collaborazione". E una delle ipotesi messe sul tavolo del Polo Museale è quella di usufruire della disponibilità dei volontari dell'Auser a supporto del personale che opera al castello.

"Anche il Polo ha accolto favorevolmente la proposta, pur facendo rilevare che essendo in corso una trattativa sindacale i tempi non consentiranno l’apertura per il 7 gennaio ma sicuramente in una delle domeniche successive. Per ora questo è il massimo che il Comune ha potuto fare in pochi giorni per scongiurare un periodo di chiusura troppo lungo. Si ritiene che il problema debba comunque essere affrontato e risolto dalla radice con un intervento del Ministero che garantisca l’assegnazione di personale in misura adeguata per far fronte alle esigenze delle sedi di Parma (Camera di San Paolo e Antica Spezieria). Auspichiamo pertanto una rapida risposta da parte del Ministro Franceschini al quale il Comune ha inviato in data 21 dicembre una richiesta di intervento urgente".