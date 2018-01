Una scritta per ricordare Filippo Ricotti. Recentemente nel luogo dell’incidente che costò la vita al diciassettenne Filippo Ricotti, travolto da un’automobile la mattina del 17 gennaio 2017 lungo la strada Massese, è stata installata una scritta in legno verniciato di rosso recitante la parola «Filo» per ricordare il giovane. La scritta è stata installata per volere della famiglia e ha sostituito i fiori posizionati in precedenza e che componevano la stessa parola. Insieme alla scritta a ricordare Filippo si trova una maglia dell’Asd Langhiranese, squadra per la quale giocava.