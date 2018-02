Massese: i cittadini in capo per la sicurezza

Giovedì a Torrechiara si è riunito un gruppo di cittadini con l’obiettivo di rendere più sicura la Massese. C’era anche la mamma di Giulia De Martis, la ragazza 15enne morta dopo essere stata investita mentre attraversava la strada a Corcagnano. Fra le loro proposte, c’è l’idea di una camminata da Langhirano a Parma, lungo la Massese, passando per la frazione di Corcagnano, una marcia per sensibilizzare automobilisti e istituzioni.

Il gruppo di cittadini di Torrechiara che ha promosso l’incontro è lo stesso che lo scorso autunno aveva raccolto oltre duecento firme di residenti e che aveva inviato, a ottobre, un esposto al prefetto, per chiedere interventi a tutela di pedoni e automobilisti, su una strada dove nel gennaio dello scorso anno ha perso la vita il diciassettenne Filippo Ricotti, anche lui investito da un’auto mentre attraversava.

«Non abbiamo ricevuto risposte scritte a quella lettera. Anche a Corcagnano sono state raccolte firme, 1.450, per chiedere sicurezza su quella strada», ha detto Enrico Sicuri, uno degli organizzatori dell’incontro. «Sappiamo tutti che i soldi non ci sono, ma per la prevenzione e per salvare le vite i soldi bisogna trovarli», ha aggiunto Sally Anne Brown, residente di Torrechiara. Il gruppo di residenti ha lanciato l’idea di una campagna di sensibilizzazione, con una pagina Facebook (il nome è ancora da definire, ma potrebbe essere: «Massese sicura»), con un logo, adesivi e striscioni del tipo: «Io abito sulla Massese e rispetto i limiti di velocità». Ma anche iniziative eclatanti, come la marcia da Langhirano a Parma, oppure una catena umana lungo la via, coinvolgendo più cittadini, per chiedere alle istituzioni di fare ogni sforzo possibile per mettere in sicurezza la strada.

«Ci sono tante cose da fare che non costano niente. È un problema di cultura – ha detto Tonino Morreale, responsabile per Parma dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada, presente all’incontro – ad esempio servono restringimenti sulla strada e spartitraffico. Bisogna pensare al futuro. La vita viene prima di tutte le altre cose». «Ci vogliono ostacoli che fermino le auto, non possiamo fare affidamento sul fatto che la gente stia attenta a quello che fa mentre guida. Se ci fosse stato un attraversamento con il semaforo a chiamata a Corcagnano, mia figlia sarebbe ancora viva – ha detto Costanza Loriga, mamma di Giulia De Martis –. Il sindaco non deve aspettare la firme dei cittadini, non si può dire che spetta alla Provincia oppure spetta ad altri. Hanno il dovere di garantire la sicurezza».

Fra le idee in campo, c’è quella di una campagna di educazione stradale realizzata dai più giovani, coinvolgendo gli amici e compagni di classe di Giulia, per realizzare un video, da proiettare nei cinema, prima della messa in onda del film.